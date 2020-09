Setembro Amarelo: Saquarema se mobiliza na prevenção ao suicídio

NASF e as ESFs se mobilizaram para a campanha de prevenção do suicídio, o Saquarema - Em Saquarema, as 16 unidades dose mobilizaram para a campanha de prevenção do suicídio, o Setembro Amarelo

Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina – CFM, organiza nacionalmente a campanha.

Segundo informações da assessoria de comunicação da Prefeitura, Saquarema não ficou para trás na organização do Setembro Amarelo, mesmo com os recursos limitados nos tempos de pandemia, o espaço físico disponível nas unidades de Saquarema foram especialmente preparados com o tema, o material informativo e vídeos estão sendo enviados pelos Agentes de Saúde aos usuários cadastrados nas unidades, sob o lema "Falar é a melhor escolha".

Também, atento à problemática do suicídio no âmbito da saúde pública, o município tem trabalhado no seu enfrentamento, realizando discussões entre os órgãos competentes como NASF, CAPS, ESFs e Vigilância, para realizar ações eficazes.

"Temos equipes continuadamente capacitadas, implantando, na rotina das unidades, os instrumentos de classificação de risco de suicídio. Porque, embora setembro seja o mês eleito para ações massivas com fins esclarecedores e por isso, preventivos, suicídio é tema que precisa ser assunto de saúde pública o ano inteiro." - esclarece o psicólogo do NASF, Ronaldo Garcia.

O suicídio é um fenômeno complexo e multicausal, reflexo de sofrimento por vezes silencioso e incompreendido, promotor de consequências desastrosas na vida de familiares, amigos e da sociedade como um todo. Com números alarmantes, é a segunda causa de morte entre jovens com idade entre 14 e 25 anos.