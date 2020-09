Assaltante foragido preso em Saquarema

Saquarema - Na noite da última quinta-feira (3), a PM abordou um homem que caminhava na orla da Av. Ministro Salgado Filho, em Barra Nova, e descobriu que ele era foragido do sistema prisional.

Segundo informações da polícia, a guarnição seguia orientações para intensificar as abordagens nas ruas, quando viu o homem que, em atitude suspeita, demonstrou nervosismo e foi abordado por policiais. Na revista pessoal, nada de ilícito fora encontrado.

Os policiais fizeram contato via telefone com a P2 e repassou os dados do bandido, constatando que ele era foragido do sistema prisional.

O homem foi condenado no Art. 157 do código penal e permaneceu preso.