População recebe atendimento psicológico gratuito

Saquarema - A Secretaria Municipal de Saúde continua à serviço da população com o atendimento psicológico aos moradores da cidade. O "Acolhimento Psicológico Covid-19", é uma medida preventiva mediante a pandemia do Coronavírus.



A medida de isolamento social se fez e faz estritamente necessária durante o período de disseminação do Novo Coronavírus e foi indicada pela OMS e acordada pelo Ministério da Saúde.



Considerando que o isolamento pode acarretar em difíceis questões emocionais, como a angústia, ansiedade, estresse, entre outros, o projeto de apoio psicológico para enfrentá-las foi colocado em prática pela prefeitura, a fim de evitar o agravamento desses distúrbios.

A equipe de Psicologia do município, sob a Coordenação da Saúde Mental, oferece seus serviços de forma on-line, via aplicativo WhatsApp, pelo número (22) 99783-7855, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.



"Além dos cuidados com o corpo, temos que cuidar da mente. Ela é parte importante em nossa vida e também deve receber atenção. Em momentos de crise como que estamos vivendo, esse acolhimento psicológico é de grande importância, abrindo um espaço de escuta àqueles que necessitam", afirmou a Coordenadora de Saúde Mental, Lilian Fortunato.



Em Saquarema, o serviço de Acolhimento Psicológico Covid-19 já recebeu 1317 solicitações de atendimentos. Destes, 260 pacientes foram encaminhados para tratamentos em unidades de saúde do município e outros 140 ainda continuam sendo acompanhados pelas equipes do Programa de Saúde Mental de Saquarema.