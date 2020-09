Em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, aglomeração e desrespeito às normas de prevenção ao Coronavírus geram revolta na população

registros de fotos e vídeos feitos do Lake’s Shopping, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, lotado na noite de ontem (6), mostram o desrespeito da população com o perigo eminente da contaminação de um vírus letal. Saquarema - Osdo Rio, lotado na noite de ontem (6), mostram o

Enquanto a decisão foi de não haver uma das festas religiosas mais tradicionais do país, o Círio de Nazareth, das praias permanecerem fechadas, barreiras sanitárias proibindo a circulação de pessoas de fora da cidade e o boletim da pandemia divulgando mortes e o aumento expressivo no número de contaminados no município, em decisão tomada durante a semana, pela Prefeitura de Saquarema, com o anúncio de que a cidade continuaria com restrições intermediárias durante o feriado, chamada de "Bandeira Amarela", o grau de medidas preventivas à disseminação do Novo Coronavírus foi burlado e desrespeitado por moradores, turistas e comerciantes, colocando em risco a vida de milhares de pessoas.

Nas fotos, sem máscaras, aglomerados, com crianças no colo, consumidores e comerciantes quebram todas as regras do decreto da Prefeitura de Saquarema, que permite, na Bandeira Amarela, o retorno dos bares e restaurantes com apenas 50% da sua capacidade, distanciamento entre pessoas e mesas e uso obrigatório de máscaras, podendo o descumprimento resultar em multa de 106 reais para o consumidor e 400 reais ao comerciante.

"Um amigo me chamou para jantar e quando cheguei lá e vi a quantidade de gente sem máscara e aglomerada levei um susto tão grande que nem saí do carro. As pessoas não respeitam umas as outras, isso é assassinato! Disseminar um vírus assim, sem nem querer saber como o organismo do outro vai reagir... é muito triste essa falta de respeito e amor à vida." - desabafou Juliana, estudante e moradora de Saquarema.

A redação do jornal O Dia procurou a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, responsável pela fiscalização das medidas de prevenção ao Coronavírus que, por nota, esclareceu que o "descumprimento dos decretos de prevenção ao Coronavírus na noite de ontem, terá consequências e os estabelecimentos receberão advertências e notificações. O desacato e desrespeito às normas impostas pela prefeitura podem resultar em multas aos comerciantes envolvidos."