Campanha de vacinação antirrábica começa em Saquarema

Saquarema - A Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema começa, a partir do próximo dia 17, mais uma edição da Campanha de Vacinação Antirrábica. Neste ano, a campanha será realizada em três etapas diferentes, em diversos postos do município.

A primeira etapa começará com postos voltantes funcionando das 9h às 14h, espalhados pelo município a partir de 17 de setembro e, em seguida, terão dois "Dia D", o primeiro no dia 24 de outubro e o segundo no dia 28 de novembro.



A vacina antirrábica é destinada para cães e gatos a partir de 3 meses de idade. Veterinários aconselham a não vacinar fêmeas grávidas, pois o estresse pode ocasionar o aborto. Além disso, não devem ser vacinados animais prostrados ou com diarreia, fêmeas em período de cio, animais com infestação de carrapatos ou pulgas e sarna. Pets que estejam tomando antibiótico ou fazendo uso de corticoides também não poderão ser vacinados.



A vacina deverá ser aplicada na região lombar, subcutânea, na dosagem de 1 ml por animal. Cachorros e gatos levados por crianças não serão vacinados. Além disso, não é recomendado que idosos levem seus pets para vacinar, salvo em casos específicos (o idoso é o único tutor do animal).



Se o animal estiver muito estressado, recomenda-se não efetuar a vacinação. Os profissionais que estarão aplicando a vacina irão orientar o proprietário a procurar um médico veterinário para imunizar o animal.



Caso alguma pessoa venha a se acidentar (mordidas ou arranhaduras), a mesma deverá ser encaminhada à Subsecretaria de Atenção Básica e Vigilância em Saúde, onde será atendida e avaliada pelo corpo clínico e, sendo necessário, fará encaminhado ao hospital municipal e direcionado para seguir com os protocolos de pós-exposição.



A Secretaria de Saúde esclareceu que, em 2020, por conta da pandemia do Coronavírus, algumas mudanças foram realizadas e protocolos deverão ser seguidos por todos. Evitando a disseminação da Covid-19, os tutores dos animais devem obrigatoriamente utilizar máscaras faciais e respeitar o distanciamento social de 1,5 metro. Os agentes de saúde e vacinadores estarão usando todos os EPI’s necessários ao desenvolvimento da atividade.



Cada equipe de posto contará com vacinadores, colaboradores e escribas, todos utilizando máscara facial, e que estarão acolhendo as pessoas, verificando o uso de máscaras e evitando aglomerações. Serão fixados cartazes para comunicação à população sobre as medidas de prevenção da Covid-19 (etiqueta respiratória), sinais e sintomas e outras informações relevantes. Além disso, estarão disponíveis locais para higienização das mãos com álcool em gel 70%.





A raiva é uma doença incurável e fatal em 100% dos casos, que pode acometer qualquer animal mamífero, incluindo o ser humano. A vacina é a única prevenção para essa enfermidade.