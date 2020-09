Em Saquarema, crime de abandono de animais vira epidemia na pandemia

Saquarema - Feriado de sol durante a pandemia, sábado era para todo mundo estar em casa e a praia, bares, restaurantes, praças e shoppings estavam lotados. Ninguém quer saber de responsabilidade com nada. Nem com máscaras, nem com isolamento social, muito menos, com alguns vira-latas que nasceram em casa para dar trabalho e atrapalhar o lazer. É desse jeito que muita gente pensa.

Durante a tarde do último dia 5 , por volta das 14h, Lidiane, uma professora e estudante de enfermagem passeava pela Reserva de Itaúna, perto da casa dos seus pais, quando encontrou uma caixa com 7 filhotinhos de cães abandonados. Já um pouco afastados da caixa onde foram deixados, totalmente perdidos, os filhotes ganiam e choravam no calor, com fome e sede, sem uma gota d'água ou comida por perto. Lidiane e uma vizinha recolheram os bichinhos e os levaram para casa. Cuidaram, deram comida e água, tiraram algumas fotos e divulgaram nas redes sociais.

Seguidora de uma das maiores páginas de informação digital da região, O SD, a estudante pediu que administradores da fanpage ajudassem a divulgar a publicação para que conseguisse pessoas para adotá-los. Ela também entrou em contato com a Clínica Veterinária Municipal, para vermifugar os filhotes, conseguiu a vermifugação gratuita pela prefeitura e já tem lar adotivo garantido para 3 dos 7 cachorrinhos.

Segundo informações dos protetores da região, confirmadas por sites de organizações não governamentais e até mesmo pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, o número de animais domésticos abandonados aumentou muito durante a pandemia, 5 vezes mais.



"Todos os bichinhos que eu vejo abandonados eu ajudo. Tenho muitos cães e gatos, todos recolhidos das ruas... Mas não posso mais cuidar de tantos assim, nem tenho mais onde colocá-los. Tenho em casa e na casa da minha mãe também já temos cães e gatos que foram pegos na mesma situação. Precisamos encontrar novos lares para esses lindinhos." - desabafou Lidiane.

O telefone de contato para adotar uma dessas delícias é (22) 992672695, Lidiane.