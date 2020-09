três homens foram presos por estelionato na Pousada Laje de Itaúna, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio. Saquarema - No início da noite desta quinta-feira (10),na Pousada Laje de Itaúna,, na Região dos Lagos do Rio.

Segundo informações da polícia, os homens, supostamente, vendiam - por todo o país - cursos que não existiam.

A polícia foi acionada pelo verdadeiro dono da escola de cursos técnicos, Estúdio Site Informática LTDA. O homem informou que os elementos utilizavam o nome da sua empresa para dar golpe nos supostos alunos por todo o país. Quando chegou à pousada no bairro de Itaúna, a polícia surpreendeu os três suspeitos ministrando uma palestra e vendendo as aulas. Os estelionatários alegaram prestar serviços a Humberto Cardoso dos Santos, o chefe.

A propaganda foi realizada na cidade de Saquarema pela quadrilha e, os inscritos no curso, receberam retorno por mensagem; que parabenizava o candidato, comunicava o fato de seu cadastro ter sido aprovado com sucesso e, também conforme a mensagem, o curso seria gratuito e o candidato teria uma bolsa de estudos na área da saúde.

O aluno também era informado da data e local que deveria comparecer para realizar a matrícula em um único dia e que o custo do curso seria apenas o valor destinado ao material pedagógico.

"PARABÉNS CADASTRO APROVADO!



SOMENTE HOJE, ÚNICO DIA PARA REALIZAR SUA MATRÍCULA!

Você realizou o cadastro se candidatando para uma bolsa de estudos em nossos cursos na área da saúde ((Socorrista, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Necropsia, Auxiliar de Radiologia, Auxiliar Veterinário e Auxiliar de Enfermagem) em SAQUAREMA/RJ, após análise seu cadastro foi ACEITO com sucesso para o curso que você escolheu!



Para realizar sua matrícula você DEVERÁ COMPARECER SOMENTE na data, local e horários informado abaixo.



Hotel & Spa Laje de Itaúna

Av. Oceânica, 1900 - Itaúna, Saquarema - RJ, 28990-000



Conforme recomendado pela OMS estaremos seguindo todas as normas para a sua segurança. Limitação de pessoas por horários, distância mínima entre as pessoas e álcool em gel disponível para proteção. (Leve sua máscara)



Não deixe de comparecer para não perder sua vaga, venha conhecer o projeto.



Com a nossa bolsa de estudos você ganhou o direito de se matricular com isenção total de matrícula, mensalidade, inscrição e certificados, exceto material pedagógico utilizado durante o curso.



Não perca sua oportunidade!



Único dia para inscrição, não terá outra data e horário.



Caso não possa comparecer poderá pedir para alguém ir em seu lugar fazer a sua matrícula. Basta levar os documentos do bolsista (pode ser foto do documento).



COMPAREÇA HOJE, QUINTA - FEIRA DIA 09/09/2020, munido de RG e CPF para efetivar a sua matrícula.



Chegar com 10min de antecedência.

Atendimentos de Hora em Hora: tendo as opções de:

18:00 | 19:00 | 20:00 - (Horário Local)



ATENÇÃO:



Este será o único dia destinado para matrículas. Compareça sem falta.

Os três homens foram conduzidos à 124ª DP de Saquarema, onde foi realizado o registro de ocorrência e os acusados respondem por estelionato.