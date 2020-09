Atividades culturais são liberadas em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio

Saquarema - Nesta sexta-feira (12), a Prefeitura de Saquarema publicou no Diário Oficial do Município o novo Plano de Flexibilização das Atividades Culturais, elaborado pela Equipe Técnica de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde.

Segundas as informações divulgadas no Diário Oficial, o plano apresenta critérios orientadores e sinalizadores para a retomada gradual das atividades, em função da evolução da pandemia e da capacidade de atendimento hospitalar municipal, essenciais para estabelecer tomadas de decisão.

se encontra em condições de realizar flexibilização das medidas restritivas em casas de festas e similares, realização de música ao vivo em bares e restaurantes, salas de cinema e teatro. Os novos estudos técnicos e científicos realizados pela equipe de Vigilância Sanitária (Plano de Flexibilização de Eventos Culturais) concluíram que o Município de Saquarema , atualmente,

A reabertura de casas de festas deverá ser feita com 50% da capacidade total, o tempo de duração dos eventos deverá ser reduzido para no máximo quatro horas, com intervalos de três horas entre um evento e outro, para que os empresários possam higienizar o local antes de receber outras pessoas.

A retomada do funcionamento das salas de cinema, também deverá ser realizada com apenas 50% das ocupações ou 1,5 metros de distanciamento entre as pessoas, com interdição de assentos, caso necessário;

e funcionamento máximo por 4 ou 6 horas diárias e por no máximo quatro dias por semana.

Diversas outras regras e imposições são exigidas pela Prefeitura na retomada gradual das atividades culturais.

aqui. Para conferir os detalhes do Plano de Flexibilização Cultural, acesse aqui