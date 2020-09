Saquarema segue com obras a todo vapor

As obras de drenagem e pavimentação de ruas em diversos bairros da cidade, como Barreira e Rio Seco seguem a todo vapor.

A Secretaria de Obras e Infraestrutura de Saquarema informou que nas ruas do bairro Barreira, no distrito de Bacaxá, um pedido antigo dos moradores também está sendo atendido. Nesta etapa de obras, estão sendo executados os serviços de drenagem, construção de meio fio e calçadas e nivelamento das ruas Alfredo Cardoso, das Mangueiras e do Jamelão.



No Rio Seco, importante bairro que concentra grande parte da produção agrícola da cidade, as obras acontecem nas ruas José Meneses Franco, rua Joaquim da Costa Linhares e Rua da Lama.



Seguindo o padrão de obras de pavimentação adotado na cidade, o asfaltamento do bairro Barreira contempla a drenagem de diversas vias, pavimentação, urbanização e nova iluminação em LED, proporcionando maior luminosidade e eficiência energética para o município.