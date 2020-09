Homem preso por roubo em Iguaba Grande é identificado por estupro em Saquarema

Saquarema - Na última quarta-feira (16), dois homens armados assaltaram duas padarias em Iguaba Grande, na Região dos Lagos do Rio.



Segundo informações da polícia, o primeiro assalto foi realizado em um estabelecimento comercial à Rua Engenheiro Neves da Rocha, na Cidade Nova e, aproximadamente, 105 reais em dinheiro e dois celulares foram roubados. O outro assalto foi à Padaria Atelier do Pão, no Centro de Iguaba, onde roubaram 250 reais.



Os dois bandidos estavam em um Onix branco que seguia em direção ao Rio de Janeiro. A PM perseguiu o carro na RJ 106, fez a abordagem e deteu os dois homens, recuperando 5 celulares, 1 cordão de cor dourada, 1 relógio tecnos, 1 chave de moto, 380 reais e um revólver calibre 32, da marca Taurus n°53500 com duas munições intactas. No carro também tinha 3 pinos de cocaína.



Um dos bandidos informou que é motorista de uber e praticou os roubos com o outro homem. A polícia ainda identificou que um deles tenha feito um roubo seguido de estupro em Saquarema.



Os homens foram conduzidos à 129 DP e encaminhados à 118 DP - Central de Flagrantes, onde os acusados foram autuados e presos no art 157.



Os bens encontrados com os assaltantes foram devolvidos às vítimas.