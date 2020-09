Em Saquarema, homem é esfaqueado no pescoço pelo próprio primo

Saquarema - Na noite de sábado (19), por volta das 23h30, dois homens entraram em discussão acalorada no Bar do Tatai, na Estrada de Palmital, em Saquarema, que terminou em facada.

Segundo informações da polícia, dois primos estavam bebendo no bar, quando começaram a discutir. Um deles empunhou uma faca e atacou o outro no pescoço, em seguida fugiu do local.

O homem esfaqueado foi levado ao Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth (HMNSN). Conforme informações da assessoria do HMNSN, a vítima aguarda transferência para unidade de saúde de maior complexidade, o estado dele é grave, mas estável.



A polícia foi chamada ao hospital, onde averiguou os fatos e procedeu à 124ª DP - Saquarema, onde foi realizado o boletim de ocorrência.