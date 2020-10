180 pinos de cocaína no valor de 30 reais cada PM

Publicado 19/10/2020 16:30 | Atualizado 19/10/2020 16:43

Saquarema - No início da tarde do último domingo (18), em ronda por Jaconé, na Região dos Lagos do Rio, uma viatura se deparou com o gerente do tráfico do local.



“BR”, como é conhecido o traficante, fugiu e arremessou uma sacola com 180 pinos de cocaína de 30 reais; totalizando 5.400 reais de prejuízo ao tráfico de drogas da região.



A equipe não conseguiu localizar BR.



Diante dos fatos, a PM procedeu à 124º DP para medidas cabíveis, onde o material ficou apreendido.