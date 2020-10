Jogo termina 1 X 0 para o Sampaio Reprodução Internet

Por O Dia

Saquarema - Na noite da última terça feira (21), o Sampaio Corrêa se classificou para a final da Taça Santos Dumont, neste primeiro turno da Série B1 do Campeonato Carioca, com o resultado de 1 X 0.



O jogo foi em Xerém, no Estádio Romário de Souza Faria contra o Duque de Caxias. Com um gol de pênalti aos 39 do segundo tempo, o Galinho da Serra assegurou a sua vaga na final do campeonato.



No próximo sábado (23), às 15h, o time enfrenta o Nova Iguaçu, que jogou com o Gonçalense e se deu bem com um gol aos 45 do segundo tempo. A partida deve ser realizada na casa do Nova Iguaçu.