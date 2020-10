Antigo reservatório de Sampaio Corrêa PMS

Saquarema - A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Saquarema concluiu, esta semana, mais uma etapa da construção do novo reservatório de água de Sampaio Corrêa.

O reservatório é uma antiga solicitação dos moradores do Terceiro Distrito e está sendo construído na área próxima ao atual, que foi feito em 1968.



De acordo com a Secretaria de Obras, a montagem do tanque em aço já foi concluída e as equipes estão acertando detalhes para que, em breve, o novo reservatório esteja em funcionamento, com capacidade inicial para até 280 mil litros de água. O antigo reservatório comportava apenas 80 mil e apresentava problemas na estrutura; como rachaduras que ocasionavam vazamentos. Agora, com a instalação do novo tanque, a capacidade de armazenamento de água será ampliada para 400 mil litros, cinco vezes mais do que o que vinha sendo reservado nos últimos anos.



Segundo informações da assessoria da Prefeitura, com o início das operações do novo reservatório, a população de Sampaio Corrêa terá muito mais disponibilidade de água potável para uso em suas residências e comércios. O novo sistema poderá permitir, também, que novas ligações sejam realizadas à rede.