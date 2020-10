Aviso colado na porta do Santander SD

Saquarema - A agência 1697, do Banco Santander, localizada no Segundo Distrito do município, paralisou suas atividades, mais uma vez, por conta da contaminação do Coronavírus.

Através de um aviso colado na porta, o Santander comunica que a agência encontra-se temporariamente fechada como medida preventiva.

A Agência 1697 do banco Santander atende grande parte da população de Saquarema, já que é através dela que os funcionários da Prefeitura de Saquarema recebem seus salários.

Os caixas eletrônicos da agência continuam disponíveis.