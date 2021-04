Prefeitura vai iniciar o cadastramento do Cartão Família Saquaremense. Foto: Divulgação.

SAQUAREMA - A Prefeitura de Saquarema, na Região dos Lagos, anunciou nesta quarta-feira (7), por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que dará início ao período de cadastramento dos moradores ao Cartão Família Saquaremense. A criação do benefício foi publicada em edição do Diário Oficial do dia 26 de março.



O novo auxílio será no valor de R$ 300 (trezentos reais) e poderá ser pago pelo período de até seis meses para a aquisição de gêneros alimentícios e medicamentos. Ele é voltado para as pessoas em situação de vulnerabilidade social ou dificuldade econômica advinda da pandemia no Coronavírus. Terão direito ao valor os pais ou responsáveis de alunos matriculados nas redes municipal e estadual de ensino de Saquarema; ambulantes; taxistas e motoristas de aplicativo; artesãos, músicos e produtores autônomos de eventos; e pessoas em situação de vulnerabilidade social.



É importante destacar que os pais de alunos das redes municipal e estadual de ensino não precisam se cadastrar, pois os cartões serão entregues nas unidades escolares a partir do cadastro de cada família/estudante. Os inscritos no CAD-Único também não precisarão fazer o cadastramento para receber o Cartão Família Saquaremense, visto que serão utilizadas as informações dos programas sociais e os cartões serão entregues nas unidades dos CRAS do município. Pai e mãe de aluno que exerce função como motorista de taxi ou artesão, por exemplo, não precisa se cadastrar, pois o cartão será entregue na unidade escolar a partir dos dados dos filhos.



De acordo com a Lei que cria o Cartão Família Saquaremense, só terão direito ao benefício aqueles que residem na cidade há mais de três anos e que não possuem renda formal (emprego com carteira assinada, vínculo com o serviço público, e aposentadoria/pensão). Além disso, só será concedido 1 (um) benefício por família, considerando o conjunto de pessoas que residem no mesmo imóvel.



“A criação deste cartão beneficia centenas de famílias em nosso município. Esse valor, além de ser uma ajuda importante no orçamento dos moradores, também será um incremento na economia da cidade. Vamos continuar trabalhando para minimizar os impactos da pandemia em nosso município, sem esquecer de cuidar da saúde e bem estar da população”, afirmou a prefeita Manoela Peres.



Para o cadastramento, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social dividiu em três grupos nas seguintes datas, de acordo com as profissões:



Taxistas e Motoristas de Aplicativo: 12, 13 e 14 de abril;

Músicos, Produtores de Eventos, Ambulantes e Barraqueiros: 15, 16, 19 e 20 de abril;

Artistas em geral e Artesãos: 26, 27 e 28 de abril.

Para a realização do cadastro, é necessário apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Residência e Carteira de Trabalho (documentos de todos os moradores da residência).