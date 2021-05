Helicóptero da Polícia Civil com Vacinas / Saquarema Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 17:01 | Atualizado 03/05/2021 17:22

A Secretaria de Estado de Saúde entregou na manhã de domingo, 02, mais 2960 doses de D1 para a Campanha de Vacinação contra a covid-19 em Saquarema. Com a chegada do imunizante, a Prefeitura continuará a vacinação dos idosos da cidade, além de iniciar o procedimento em pessoas com comorbidades.

Ao longo da semana, após o término da vacinação dos idosos de 60 anos, a Secretaria Municipal de Saúde iniciará a vacinação das pessoas com comorbidades, seguindo o determinado pelo Plano Nacional de Imunização (PNI).

A secretaria municipal de Saúde de Saquarema montou dois postos de vacinação na cidade. O primeiro fica na Praça do Bem-estar, no Centro de Saquarema e o segundo fica no Colégio Municipal Padre Manuel, no bairro Porto da Roça. A vacinação em Saquarema acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h e é necessário apresentar identidade, cartão SUS ou CPF e comprovante de residência. Para quem for tomar a segunda dose da vacina (D2), o horário de vacinação é das 13h às 16 horas, no mesmo local da primeira dose (D1).



Calendário de vacinação

VACINAÇÃO 1ª DOSE: 9h às 16h

•Segunda-feira (3) - Homens 61 anos;

•Terça-feira (4) - Mulheres 60 anos.

•Quarta-feira (5) - Homens 60 anos.