Salvamar de Saquarema recebe 10 novos pranchões de salvamento

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 09:30 | Atualizado 04/05/2021 10:38

Saquarema - O Grupamento Marítimo de Saquarema– Salvamar, recebeu na última semana a doação de 10 pranchões de resgate aquático. Os equipamentos foram doados pelos atletas Rodrigo Minotauro e Rico de Souza.



Medindo pouco mais de 3 metros de comprimento, as pranchas foram desenhadas e construídas especialmente para o Salvamar de Saquarema. Elas serão utilizadas em diversos pontos e bases de socorro do grupamento e serão essenciais para auxiliar no socorro de afogados no mar da cidade.

“Escolhemos Saquarema pela cidade representar uma excelente energia entre o surf e demais esportes. O Rico de Souza veio com a ideia e nós, prontamente, aceitamos porque acreditamos no potencial da cidade”, informou o lutador de MMA Rodrigo Minotauro.



“Conheço as ondas de Saquarema desde a década de 60 e sei da importância do Salvamar aqui na cidade. Estes equipamentos ajudarão no socorro e salvamento de diversos banhistas”, completou o surfista Rico de Souza.

Durante a entrega, a Prefeita Manoela Peres agradeceu a doação e ressaltou a importância dos pranchões no dia a dia da corporação: “Eu só tenho a agradecer ao Rico e ao Minotauro pela doação destes pranchões. Desde o início do ano, o Salvamar já realizou mais de 800 salvamentos em nosso litoral e estes equipamentos ajudarão a salvar ainda mais vidas”.



As pranchas foram feitas pela First Glass e doadas ao município pela marca Minotauro Energy Drinks. Os equipamentos já estão na sede do Grupamento Marítimo, sob responsabilidade do Salvamar.