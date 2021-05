Vacinação contra a gripe em Saquarema divulgação

Saquarema - Termina no dia 10 de maio a primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra Gripe realizada pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Para 2021, o Ministério da Saúde atualizou alguns grupos prioritários para a vacinação, confira o calendário e quem deve se vacinar.



CALENDÁRIO VACINAÇÃO CONTRA GRIPE:

19/04 a 10/05 - Crianças de 6 meses a menores 6 anos; Gestantes; Puérperas; Povos Indígenas e Trabalhadores de Saúde;

11/05 a 08/06 - Idosos com 60 anos ou mais, além de professores.

09/06 a 09/07 - Pessoas com comorbidades e deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo; trabalhadores portuários; Forças de Segurança e Salvamento; Forças Armadas; adolescentes e jovens sob medida socioeducativa, detentos e funcionários do sistema prisional.



É importante alertar à população que não serão vacinadas as pessoas fora destes grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

“Estamos realizando duas campanhas de vacinação simultaneamente e o nosso efetivo da Saúde está todo empenhado para imunizar o maior número possível de saquaremenses. É muito importante que a população esteja atenta aos comunicados oficiais que a Prefeitura emite no site e nas redes sociais”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.