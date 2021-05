Creche Municipal de Saquarema Divulgação

Por Monica Marinho

Publicado 05/05/2021 19:35 | Atualizado 05/05/2021 19:36

Saquarema – A Prefeitura de Saquarema divulgou o resultado do Cadastro Único das Creches Municipais de Saquarema para o ano letivo de 2021.

Para acessar o resultado, basta clicar neste link As matrículas deverão ser feitas nos dias 05 a 14 de maio, na unidade escolar onde a criança obteve a vaga e só poderão ser efetivadas pelos responsáveis legais dos alunos com a apresentação dos originais e cópias dos seguintes documentos:

Comprovante de necessidade de atendimento especializado, se for o caso. Carteira de vacinação atualizada, certidão de nascimento, comprovante do tipo sanguíneo e duas fotos 3x4 atualizadas do aluno. Comprovação de trabalho (cópia da carteira de trabalho ou declaração de vínculo empregatício) e documento de identidade do responsável pelo aluno, além de comprovante de residência.

A data do início das aulas presenciais será estabelecida no âmbito do Plano Municipal de Retorno às Aulas, após avaliação técnica da situação sanitária, devido à prevenção e ao combate à pandemia da covid-19.

Publicidade

Creche Municipal de Saquarema Divulgação

Para dúvidas e demais informações, a Secretaria de Educação funciona na Avenida Saquarema, 4299, Porto da Roça, no Centro Administrativo Municipal. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 09 às 17 horas.