Publicado 06/05/2021 14:12 | Atualizado 06/05/2021 14:18

Saquarema – Dando continuidade ao trabalho de urbanização e pavimentação no município, a Prefeitura de Saquarema está realizando obras na Estrada da Mombaça. Importante via que promove a ligação entre diversos bairros da cidade, a estrada terá seus oito quilômetros de extensão totalmente recuperados.



“A obra está contemplando a drenagem, pavimentação e urbanização da Estrada da Mombaça, principal via de acesso ao bairro. Iniciamos com duas frentes de trabalho: uma, na altura do bairro Mombaça, e outra próxima ao bairro Jardim, de forma a agilizar a conclusão dos serviços”, explicou a Prefeita Manoela Peres.



A obra abrange, ainda, o asfaltamento de algumas vias de acesso na altura do bairro Jardim.

“Quando chovia, era lama e não tínhamos ônibus, que ficavam atolados. Agora, com a obra, vai ficar uma maravilha!”, comentou Conceição Augusta.

Atualmente, a Secretaria Municipal de Obras também está executando trabalhos de pavimentação na Estrada dos Cajueiros e diversas ruas internas de Vilatur, nos bairros da Raia, de Jaconé e nas Estradas do Rio Mole, Mato Grosso e Tingui.