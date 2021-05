Corpo é encontrado em Jaconé Reprodução

Publicado 06/05/2021 21:11

Saquarema - O corpo de um homem foi encontrado nesta quinta - feira (5), na rua 66, no bairro de Jaconé.

De acordo com moradores , durante a noite de quarta-feira diversos disparos de arma de fogo foram ouvidos e na manhã de hoje o corpo foi localizado próximo da lagoa de Saquarema.

A polícia militar do DPO de Ponta Negra, em Maricá, e a Divisão de Homicídios foram acionados. O corpo do homem, ainda não identicado, foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói.