Segunda fase vacina da gripe em Saquarema Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 18:40 | Atualizado 10/05/2021 18:51

Saquarema – A Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema começa hoje a segunda fase da Campanha Nacional de Vacinação contra Gripe. Com o objetivo de imunizar idosos com 60 anos ou mais e professores das redes pública e privada de educação, a campanha ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, até o dia 08/06 no município.



Há contraindicação para pessoas com alergia aos componentes da vacina, principalmente à proteína do ovo. Portadores de doenças neurológicas e síndrome Guillain-Barré devem consultar um médico antes de tomar a vacina e seguir suas orientações. Para pessoas que tenham apresentado febre recente, é recomendado adiar a vacinação até que o estado de saúde melhore.

Confira os postos de vacinação:

- CAMIS

- PU de Jaconé

- ESF Água Branca

- ESF Barra Nova

- ESF Bacaxá

- ESF Rio Mole

- ESF Rio Seco

- ESF Barreira

- ESF Bicuíba

- ESF Bonsucesso

- ESF Mombaça

- ESF Rio D' Areia

- ESF Sampaio Corrêa