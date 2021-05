Padre Rodrigo - Religioso foi transferido para CTI Divulgação

Por O Dia/Monica Marinho

Publicado 13/05/2021 18:22 | Atualizado 14/05/2021 14:23

Saquarema – A comunicação da igreja Nossa Senhora de Nazareth, em Saquarema, Região dos Lagos, informou que o pároco responsável pela matriz e pelas capelas do primeiro distrito e de Sampaio Corrêa, Padre Rodrigo, foi internado com covid-19.

Ainda de acordo com a comunicação da igreja, a internação ocorreu no dia 09 de maio, quando o religioso apresentou quadro de desconforto respiratório leve e febre, sendo conduzido ao Hospital das Clínicas da Região dos Lagos, em Araruama. Na noite do dia 12, houve uma queda na oxigenação e o padre precisou ser transferido para a CTI, mas sem intubação.