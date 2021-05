Obras da Escola Municipal Basiléa Divulgação

Por O Dia/Monica Marinho

Publicado 14/05/2021 10:00

Saquarema – A construção da maior escola municipal de Saquarema, na Região dos Lagos já está bem adiantada. A Unidade escolar pretende ser a maior do município e uma das maiores da Região dos Lagos, contará com uma megaestrutura que já pode ser vista por quem passa pelo distrito de Sampaio Correa.

Com previsão de inauguração para o mês de outubro, a Escola Municipal Basiléa será constituída por 20 salas de aula, bibliotecas, refeitório, salas e quadras multiuso, além de espaço de recreação, salas de informática, laboratórios e espaços administrativos.

Voltada para o primeiro e segundo segmentos de ensino da Rede Municipal de Educação, a Escola Basiléa possibilitará, graças a conceitos de sustentabilidade e acessibilidade incorporados ao projeto, maior qualidade de vida e de ensino para alunos e professores.