Saquarema suspenda Vacinação contra a covid Reuters/Imago Imagens/Direitos reservados

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 14/05/2021 16:58 | Atualizado 14/05/2021 17:06

Saquarema - A Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema informou na tarde desta sexta-feira (14), a suspensão temporária do calendário da vacinação contra a covid-19 no município. De acordo com a secretaria, a decisão foi tomada após o término das doses D1 (destinadas à primeira aplicação) recebidas.



Hoje uma nova remessa foi entregue pela Secretaria de Estado de Saúde ao município contendo apenas 270 doses D1 da vacina AstraZeneca, já utilizadas para a imunização das pessoas com comorbidades.

Além dessas doses, o município recebeu 300 doses D2, também da Coronavac, para cumprir as pendências de vacinação daqueles que ainda não foram imunizados com a segunda dose; e outras 90 doses D1 da Coronavac para aplicação exclusiva em gestantes e puérperas com comorbidades.

Publicidade



Por conta do pequeno quantitativo enviado para a imunização das gestantes e puérperas com comorbidades, este público deverá fazer agendamento pelo WhatsApp da Subsecretaria de Saúde, no número (22) 99838-5311. A imunização será na sede da Subsecretaria, na Rua Rio das Flores, 90, Porto Novo, na data e horário que forem agendados.



Quem foi vacinado com a D1 da Coronavac e, porventura, ainda não recebeu a segunda dose, poderá comparecer aos locais de vacinação a partir da próxima segunda-feira, 17, para receber a segunda dose.

Quem recebeu a primeira dose da vacina AstraZeneca, deve cumprir o agendamento marcado no comprovante de vacinação.

Publicidade