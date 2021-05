Tempo em Saquarema Reprodução internet

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 17/05/2021 13:20

Saquarema – Com mínima de 17ºC e máxima de 27ºC, a segunda-feira em Saquarema terá céu com algumas nuvens durante o dia e possibilidade de chuva em pontos isolados durante a noite. Na terça o tempo continua nublado, com pancadas de chuva a tarde e durante a noite.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o frio deve continuar durante a semana com temperaturas oscilando em 17ºC e máxima de 23ºC.