Grávidas puérperas com comorbidades e de Saquarema devem agendar vacinação contra covid-19

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 18:00

Saquarema –A campanha de vacinação contra a covid-19 em gestantes e puérperas com comorbidades em Saquarema está acontecendo através de agendamento.



A Secretaria Municipal de Saúde recebeu na última sexta-feira (14), cerca de 90 doses da CoronaVac para aplicação exclusiva neste público ,e, por conta do número pequeno de doses recebidas, a prefeitura optou por realizar o agendamento do grupo.

As grávidas e puérperas com comorbidades devem realizar o agendamento pelo WhatsApp da subsecretaria de Saúde, no número (22) 99838-5311.A imunização deste grupo está acontecendo na sede da subsecretaria de saúde , na Rua Rio das Flores, 90, Porto Novo, na data e horário que forem agendados.