Polícia Militar troca tiros com traficantes em Saquarema Divulgação Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 10:14 | Atualizado 20/05/2021 10:19

Saquarema – Após denúncias de moradores informando a chegada de possíveis traficantes armados, oriundos da cidade de São Gonçalo/ Rj, policiais militares de Saquarema foram na noite desta quarta-feira (19), até o bairro do Rio de Areia para averiguar a denúncia. De acordo com a PM, os suspeitos estariam implementando o tráfico de drogas no bairro. No local, os agentes foram recebidos por tiros e revidaram.