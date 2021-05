Religioso continua intubado por conta de complicações da covid-19 Reprodução internet

Publicado 20/05/2021 11:02 | Atualizado 20/05/2021 11:02

Saquarema – É grave o estado de saúde do Padre Rodrigo, responsável pela famosa Igreja Nossa Senhora de Nazareth, em Saquarema. De acordo com a comunicação da Igreja, o padre segue internado no CTI do Hospital das Clínicas da Região dos Lagos, em Araruama. Entubado desde o dia 12 de maio por conta de complicações da covid-19, o estado de saúde do pároco ainda é crítico. A boa notícia é que as funções vitais do religioso estão preservadas, que de acordo com os médicos, é uma resposta positiva do organismo.

