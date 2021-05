Alunos com dificuldades em Português e Matemática terão aulas de reforço Divulgação

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 21/05/2021 12:22 | Atualizado 21/05/2021 12:23

Saquarema - Em virtude do contexto social e educacional vivido em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, a Secretaria Municipal de Educação de Saquarema está oferecendo suporte pedagógico para estudantes do 9º ano, promovidos para o Ensino Médio, que apresentem algum tipo de defasagem nos conteúdos abordados na proposta de ensino desenvolvida em 2020.