Agricultores de Saquarema recebem serviços de drenagem em área cultiváveis Divulgação

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 21/05/2021 12:52

Saquarema – Os agricultores do bairro do Rio Seco, zona rural de Saquarema, estão recebendo serviços de drenagem em áreas cultiváveis.

A ação é feita pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, no bairro que tem uma grande vocação para a agricultura familiar, com destaque para as plantações de banana, um dos principais itens produzidos no município.

Agricultores de Saquarema recebem serviços de drenagem em área cultiváveis Divulgação

Além dos serviços de maquinário, a Secretaria de Agricultura também realiza a doação de mudas para plantio para os pequenos agricultores.