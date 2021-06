O programa também oferece crédito para micro e pequenos empresários. - Divulgação

Publicado 07/06/2021 20:35

Saquarema – Nesta segunda-feira (7), o Secretário de Estado e Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, Bruno Dauaire, divulgou os locais e datas em que os beneficiados do programa Supera RJ poderão retirar os cartões nos municípios do interior do Rio.



De acordo com o secretario, moradores de Saquarema que estão participando do programa de auxílio emergencial estadual, poderão retirar seus cartões entre terça (8) e sexta-feira (11). na Fundação Leão XIII, localizada na Avenida Saquarema, 4299, no bairro Porto da Roça.

Nesta primeira etapa, o projeto vai beneficiar 42.569 famílias inscritas no CadÚnico, que ganham até R$ 178 mensais. No total, o Supera RJ contempla mais de 355 mil famílias, cerca de 1,4 milhão de pessoas que vivem na pobreza e extrema pobreza e que perderam os empregos durante a pandemia da Covid-19, além de oferecer crédito para micro e pequenos empresários.



“Um dos meus principais objetivos desde que assumi este cargo foi o de levar as ações da secretaria também aos cidadãos do interior. O governador Cláudio Castro me deu total liberdade para isso e, neste momento de extrema dificuldade por causa da pandemia, o Supera Rio vem para beneficiar quem mais precisa em todo o estado”, disse Dauaire.

Somente o titular poderá retirar o cartão, portando documento original com foto. A entrega é pessoal e intransferível. Mensagens de celular (SMS), com datas e locais de retirada dos cartões, serão enviadas para quem estiver apto a receber o auxílio. Para saber se você tem direito a receber o auxílio, pode acessar o site do Supera Rio ou ligar para o telefone 0800 071 7474.



A previsão inicial de investimentos do Governo do Estado é de mais de R$ 86 milhões por mês. A partir do próximo dia 25, o governo inicia o pagamento de cerca de 315 mil desempregados, investindo mais de R$ 77 milhões por mês.

Financiamento para micro e pequenos empresários

No Supera RJ, o financiamento pode chegar a até R$ 50 mil para micro e pequenas empresas e até R$ 5 mil para autônomos e profissionais informais. O prazo máximo é de 60 meses, com carência variando de seis a 12 meses.



Os contratos serão firmados pela Agência Estadual de Fomento (Agerio). Sem juros, os créditos serão financiados pelo Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo orientado para empreendedores (Fempo). Os créditos podem ser solicitados pelo site.



Quem pode receber o auxílio

inscritos no Cadastro Único de Pessoas Sociais (Cadúnico), nas faixas de pobreza ou extrema pobreza;

pessoas com renda familiar per capita igual ou inferior a R$ 178;

Morador do estado do Rio de Janeiro;

Maior de 18 anos, exceto no caso de mães adolescentes;

Cidadãos com o CPF regularizado;

Quem perdeu o emprego formal com salário de até R$ 1.501, a partir de 13 de março de 2020, sem fonte de renda.

Quem não pode receber

Beneficiários do bolsa família ou de qualquer auxílio emergencial federal ou municipal;

Quem recebe benefícios previdenciários, assistenciais ou trabalhistas, como pensão, aposentadoria e seguro-desemprego;

Pessoas com renda, no ano de 2020, igual ou superior a R$ 28.559,70.



Quem pode solicitar financiamento

Micro e pequenas empresas;

Cooperativas e associações de pequenos produtores;

Microempreendedor individual;

Agricultores familiares;

Profissionais autônomos, inclusive agentes e produtores culturais;

Empreendimentos da economia popular solidária;

Costureiras, cabeleireiros, manicures, esteticistas, maquiadores, artistas plásticos, sapateiros, cozinheiros, massagistas, empreendedores sociais, empreendedores que atuam em comunidades e negócios de impacto social.