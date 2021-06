Saquarema começa a vacinação do público em geral contra a Covid-19 nesta quinta-feira - Reprodução internet

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 11/06/2021 14:55 | Atualizado 11/06/2021 14:56

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou na tarde desta sexta-feira (11), o novo calendário de vacinação contra o Covid-19. Seguindo a determinação do Plano Nacional de Imunização (PNI), a Prefeitura iniciou a vacinação da população em geral na última quinta-feira (10). A imunização dos moradores será feita por faixa etária e divisão de sexo. O calendário foi planejado de acordo com a previsão do envio das doses pelo Ministério da Saúde.

- Agradeço muito a todos os profissionais que estão se dedicando tanto na campanha de vacinação contra o coronavírus. Fico muito feliz de iniciarmos a imunização desse novo grupo - afirmou a Prefeita Manoela Peres.

A vacinação em Saquarema está acontecendo no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no bairro Porto da Roça, e na Praça do Bem-Estar, no Centro da cidade, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.