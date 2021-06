Galinho da serra busca primeira vitória na série A2 do Cariocão - Léo Borges

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 12/06/2021 10:15

Saquarema – Após estrear na Série A2 do Campeonato Carioca com um empate, o Sampaio Corrêa, time de Saquarema, na Região dos Lagos, volta a campo neste sábado (12), contra o Angra dos Reis, às 15h, no estádio Jair Toscano, no Sul-fluminense. A partida é válida pela segunda rodada da Taça Santos Dumont.

Com uma semana intensa de treinos, o técnico Tinoco aproveitou para corrigir os erros da equipe na estreia e potencializar os acertos.

- Diante do calendário que temos no futebol brasileiro ter uma semana de treinamentos de um jogo para o outro é o melhor dos mundos. Vamos enfrentar uma equipe que tradicionalmente faz excelentes competições. Tivemos um nível alto de trabalho na semana, e como costumo dizer, mais importante que jogar, é estar preparado para desempenhar o que precisa no jogo – disse o comandante.

Um dos destaques do Sampaio na estreia, o zagueiro André Santos também elogiou o rival, mas acredita que o galinho da serra possa conquistar sua primeira vitória na competição.



- Vai ser uma partida difícil, o time do Angra é jovem e imprime um ritmo muito forte. Vieram de um empate fora de casa e estão bastante motivados. Vamos focados e concentrados para fazer um grande jogo e conquistar o resultado positivo - comentou o zagueiro.