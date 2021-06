Delegacia de Polícia Civil em Saquarema, na Região dos Lagos - Divulgação

Por Monica Marinho

Publicado 19/06/2021 14:11

Saquarema – Na madrugada deste sábado (19), um homem foi baleado na cabeça no bairro do Boqueirão, Saquarema, na Região dos Lagos. De acordo com informações, a vítima é um policial militar que estava de férias na cidade. O ataque aconteceu após um tumulto em um bar.

O policial foi socorrido e levado para o Posto de Saúde de Jaconé e em seguida, encaminhado ao Hospital Nossa Senhora de Nazareth, em Bacaxá. O estado de saúde do agente é considerado grave.

Três suspeitos foram detidos, dois deles, foram feridos e estão sob custódia no Hospital de Bacaxá, o terceiro homem foi conduzido para a 124ªDP, no Centro de Saquarema. Uma investigação está sendo feita e testemunhas são ouvidas sobre o caso.