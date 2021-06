Boavista e Madureira empatam em 1 a 1 - reprodução internet

Boavista e Madureira empatam em 1 a 1 reprodução internet

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 10:30

Saquarema – Valendo a liderança do Grupo A7, Boavista e Madureira entraram em campo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, na tarde deste sábado (19), em Bacaxá, Saquarema, na Região dos Lagos. Mesmo jogando em casa, o Verdão ficou apenas no empate em 1 a 1. Com o resultado, os dois times seguem empatados com cinco pontos cada e agora dividem a liderança do grupo com a Portuguesa-SP, que venceu o Santo André, por 1 a 0.

Durante todo o jogo, os dois times se movimentaram muito. Aos nove minutos do segundo tempo, Luís Felipe abriu o placar, marcando para o time de Saquarema. O Madureira conseguiu o empate aos 27 minutos, encerrando a partida em 1 a 1. Os dois times seguem invictos no campeonato.

Publicidade

A próxima partida do Boavista será fora de casa. No sábado (26), o Verdão de Saquarema visita o Bangu, no Estádio de Moça Bonita, às 15h, pela quarta rodada da Série D, do Campeonato Brasileiro.