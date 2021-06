Equipe Sampaio Corrêa - Léo Borges

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 11:00

Saquarema – Na tarde deste sábado (19), o Sampaio Corrêa enfrentou o América, pela quarta rodada da Taça Santos Dumont. Jogando em casa, o time de Saquarema, na Região dos Lagos empatou em 2 a 2 com gols de Elias e Alexandro.

Com o resultado, o galinho da serra continua na liderança do grupo B, agora de forma isolada, com oito pontos ganhos.

O próximo jogo do Sampaio será no próximo sábado (26), quando equipe enfrentará o Maricá. A partida será em Itaboraí, pela última rodada do turno.