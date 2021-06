Caio Amorim atleta paralímpico de Saquarema/ RJ - reprodução redes sociais

Publicado 20/06/2021 15:29

Saquarema – O Saquaremense Caio Amorim, conquistou o índice para os Jogos Paralímpicos de Tóquio no Japão, na categoria natação.

Nascido e criado em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, o atleta de 28 anos tem má-formação congênita nos membros inferiores e começou a nadar aos 5 anos por recomendação médica, em uma academia no bairro do Porto da Roça .

Caio Amorim tem o movimento das pernas comprometidos, mas na piscina foca seus movimentos dos braços e do tronco para alcançar seus ótimos resultados. Foi depois de assistir às Paraolimpíadas de Pequim é que o jovem decidiu se dedicar de vez ao paradesporto.

Em sua trajetória, o nadador acumula ótimos resultados e soma mais de 200 medalhas em seu currículo. Em 2009, quebrou quatro recordes brasileiros da classe S8 e competiu no Parapan de Jovens, realizado em Bogotá (Colômbia). Em 2011, participou do Open de Berlim de Paranatação, e do Parapan de Guadalajara 2011, onde conquistou cinco medalhas, sendo dois ouros, duas pratas e um bronze. Em 2012, aos 19 anos, o atleta competiu nas Paralimpíadas de Londres. Quatro anos depois, realizou o sonho de participar da Rio-2016.

Para os jogos de Tóquio, a natação brasileira tem 35 vagas. Agora, os nadadores aguardam a validação da elegibilidade pelo Comitê Paralímpico Internacional (IPC, sigla em inglês) e a convocação oficial do CPB, o que deve ocorrer até o final deste mês, para confirmarem as suas vagas nos Jogos de Tóquio.