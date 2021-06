Homem é preso com carro roubado e drogas em Saquarema - Divulgação

Homem é preso com carro roubado e drogas em SaquaremaDivulgação

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 12:59

Saquarema – A Polícia Militar prendeu um suspeito por roubo de carro e posse de drogas neste domingo (20), em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Os policiais receberam denúncia de um carro abandonado na Rua Orácio da Fonseca, no distrito de Sampaio Corrêa. De acordo com as informações, três homens teriam abandonado o veículo e que os suspeitos estavam pelas redondezas.

Publicidade

Após buscas, os policiais localizaram os homens. Com eles foram encontrados 10 Pinos de Cocaína e após consultar as informações do veículo, os agentes constataram que o carro havia sido roubado em Brás de Pina, no Rio de Janeiro.

O caso foi registrado na 124ª DP, no centro de Saquarema. Um dos acusados foi preso por receptação e posse e uso de entorpecentes. O segundo acusado foi autuado por posse e uso de entorpecentes e foi liberado. O terceiro homem não foi autuado.