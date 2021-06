Saquarema vacina grávidas, lactantes e puérperas contra a Covid - Reprodução internet

Por Monica Marinho

Publicado 21/06/2021 13:48

Saquarema - A Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Saquarema, na Região dos Lagos, vai vacinar contra a covid-19, gestantes, lactantes e puérperas, com ou sem comorbidades.

A imunização destes grupos acontecerá através de agendamento por meio de ligação no telefone da Subsecretaria de Saúde, no número (22) 99838-5311. Diferente do público geral, a vacinação destes grupos será na sede da Subsecretaria de Saúde, na Rua Rio das Flores, 90, no bairro Porto Novo, de segunda a sexta-feira, das 09 às 16 horas.

Contudo, para receber a vacina, as mulheres destes grupos deverão apresentar prescrição médica, conforme recomendação da ANVISA, serem maiores de 18 anos. São consideradas lactantes aquelas que estão em período de amamentação em bebês de até 01 (um) ano; São consideradas puérperas aquelas que deram à luz em até 45 (quarenta e cinco) dias.