Igreja de Nossa Senhora de Nazareth recebe iluminação rosa Divulgação

Publicado 20/10/2021 18:26

SAQUAREMA – No próximo sábado (23), Saquarema irá realizar na Clínica da Mulher e em todas as unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF’s) o “Dia D” Outubro Rosa.



A ação acontecerá das 09h às 16h, e contará com a realização de preventivos, aconselhamento psicológico, consultas de enfermagem, exames de mamografia, aferição de pressão, avaliação nutricional além de testes rápidos para sífilis e HIV.



O aconselhamento psicológico e o exame de mamografia serão feitos somente na Clínica da Mulher.

Unidades de Estratégia de Saúde da Família no município:

ESF de Água Branca; ESF de Bacaxá; ESF de Barra Nova; ESF de Rio Mole; ESF de Rio Seco; ESF de Barreira; ESF de Bicuíba; ESF de Bonsucesso; ESF de Mombaça; ESF de Palmital; ESF de Rio d’Areia;

ESF de Sampaio; ESF de Vilatur.