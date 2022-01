Representantes de Saquarema em reunião com a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 30/01/2022 14:58

Uma equipe da Prefeitura de Saquarema visitou, na manhã desta quinta-feira, 27, a sede da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro para uma reunião com o Contra-Almirante Ricardo Jaques Ferreira, atual Capitão dos Portos.

Durante a reunião, foi dado início a um projeto de cooperação que trará benefícios para o município de Saquarema, além de parcerias entre a Guarda Ambiental e a Capitania dos Portos para atuação em conjunto na costa saquaremense.

Alvo de muitas reclamações por parte dos pescadores da cidade, a situação dos barcos traineiras também foi discutida e apresentada à chefia da Capitania dos Portos, que se mostrou disposta a cooperar com o Município para permitir que a Guarda Ambiental realize fiscalização nestes tipos de barcos que praticam pesca irregular na região, sem obedecer aos limites de distanciamento da faixa de areia, além de utilizar redes com malhas irregulares.

“Nossa visita foi muito produtiva! Em breve, teremos novidades em nossa cidade com foco nos pescadores, grupo de grande importância histórica e econômica em Saquarema”, afirmou o secretário de Agricultura, Abastecimento e Pesca, Welington Magalhães.

Além do Secretário, participaram da reunião representando o município, Jeferson Pereira, Coordenador da Guarda Ambiental, que foi representando o secretário de Segurança e Ordem Pública. O Capitão de Mar e Guerra Alessander Antunes (Capitão dos Portos nomeado) e do Capitão-Tenente Erick de Freitas Limp de Almeida (Chefe do Departamento de Ensino Profissional Marítimo).

A Capitania dos Portos é uma Organização Militar responsável pela segurança do tráfego aquaviário, além de supervisionar as atividades da Marinha Mercante e a segurança de navegação. Ela faz cumprir a legislação, atos e normas (nacionais e internacionais) que regulam o tráfego marítimo, fluvial e lacustre. Também é responsável por fiscalizar o serviço de praticagem, exercer a fiscalização do tráfego aquaviário, auxilia o serviço de salvamento marítimo e sinalização náutica.