Centro de Apoio à Inclusão Escolar, o CAIE de SaquaremaDivulgação

Publicado 15/03/2022 19:00

A Secretaria Municipal de Educação de Saquarema, lançou nesta terça-feira, 15, edital para seleção aos cursos de Libras, Sistema de leitura em Braille, Sistema de leitura de sinais – Matemática em Braille, Dislexia, TOD CAA a serem oferecidos no Centro de Apoio à Inclusão Escolar, o CAIE.

Ao todo, estão sendo disponibilizadas 225 vagas voltadas para os professores da Rede Municipal de Educação de Saquarema, profissionais que atuam nas unidades escolares e demais membros da comunidade saquaremense.

Não é exigida escolaridade mínima para nenhum dos cursos e o interessado deverá ter mais de 18 anos e acesso à internet. Com aulas completamente gratuitas, os cursos variam de oito semanas a até dois anos (curso de Libras, por exemplo). Todos possuem certificado ao término do curso.

O edital poderá ser consultado no site da Prefeitura de Saquarema, Para realizar as inscrições, clique nos links disponibilizados no Edital. O período de inscrições é de 18 a 24 de março. Para dúvidas e informações, o CAIE disponibiliza o e-mail [email protected]