Guarda Ambiental inicia fiscalização a traineiras em Saquarema

Publicado 22/03/2022 15:02

No último sábado, 19, agentes da Guarda Ambiental de Saquarema fiscalizaram duas embarcações, dentre elas uma traineira de grande porte, no litoral do município. A ação contou com o apoio dos militares da Marinha do Brasil.



A Guarda Ambiental de Saquarema passará a fiscalizar a navegação, as atividades embarcadas e de pesca na faixa marítima limítrofe pertencente ao município, bem como em toda a lagoa. O trabalho visa promover maior segurança para navegação interior e costeira e a regularidade da atividade pesqueira na cidade. Durante a ação, foi realizada inspeção naval nas embarcações, sendo verificada regularidade documental e demais condições previstas em lei para realização da pesca.