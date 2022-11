Saquarema recebe ônibus lilás na próxima quarta-feira (23) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 18/11/2022 18:45

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, receberá na próxima quarta-feira (23), o ônibus lilás. O veículo da Subsecretaria de Políticas para Mulheres do Estado do Rio de Janeiro, ligada à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, estará na Praça Herval Antunes Pinheiro (Bem Estar), no Centro, das 9h às 15h, oferecendo diversos serviços gratuitos à população feminina. O ônibus é equipado com salas fechadas para garantir privacidade no atendimento multidisciplinar.

No local, psicólogas, assistentes sociais e advogadas farão o atendimento à população. A programação contará com o serviço de isenção para a segunda via de RG, Certidão de Nascimento, Casamento e Óbito, além de pré–agendamento de RG e segunda via dp CPF.

“É importante ressaltar que não serão emitidos documentos de segunda via. Apenas a declaração que garante a isenção das taxas de emissão destes documentos”, informou a secretária municipal da Mulher, Márcia Azeredo.

Além da isenção de taxas para documentos, também serão disponibilizados serviços referentes a cuidados pessoais, como corte de cabelo, manicure, pedicure, sobrancelha, massagens danças artesanatos doações de mudas e muito mais.