Feira "Saquarema das Artes" estará em funcionamento até o Dia de ReisDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 30/11/2022 22:00

Incorporada ao evento “Natal de Luz”, a Feira “Saquarema das Artes” estará em funcionamento até o dia 6 de janeiro, quando se encerram os festejos de Natal, sempre de sexta-feira a domingo, das 17h às 22h, na Praça do Coração.



No período, cerca de 50 artesãos vão expor e comercializar seus trabalhos, nas barracas montadas na Vila Natalina. Produtos como bijuterias, quadros, esculturas e objetos de decoração, doces e compotas caseiras, itens de vestuário, além de souvenirs de vários tipos tematizando Saquarema poderão ser encontrados no local.



O projeto



Saquarema das Artes é um projeto implementado pela Prefeitura, através das Secretarias Municipais de Turismo Esporte e Lazer e de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, viabilizada por uma equipe multidisciplinar formada pelo poder público e pela sociedade civil. O objetivo do evento é fomentar a inclusão social, turística e cultural, através da geração de renda e emprego para os trabalhadores da economia criativa e solidária do município.