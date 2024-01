Lucimar da Educação, candidata apoiada pela prefeita de Saquarema, tem 70% de aprovação - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 20/01/2024 15:28

Saquarema - A atual secretária municipal de Educação e Cultura de Saquarema, Lucimar Pereira Vidal da Costa, conhecida como Lucimar da Educação, tem mais da metade dos saquaremenses apoiando a sua candidatura a sucessora da atual prefeita Manoela Peres (PL). A secretária possui 70% da intenção de votos, seguida pelo o ex-deputado estadual Paulo Melo (UNIÃO), com 14%. A informação é da pesquisa realizada pelo Instituto Ágora, nos dias 16 e 17 de janeiro. A candidata Lucimar da Educação é apoiada por Manoela Peres para dar continuidade a sua gestão na eleição que acontecerá este ano.

O Instituto entrevistou 451 eleitores entre 16 e 75 anos, distribuídos proporcionalmente de acordo com a idade, sexo e local de moradia, dos distritos de Bacaxá, Saquarema e Sampaio Corrêa. A pesquisa possui nível de confiança de 95%, com margem de erro de 5%.



Na intenção de votos espontânea, 28% dos entrevistados responderam que votariam na atual prefeita Manoela Peres se as eleições para a Prefeitura fossem hoje, enquanto 24% votariam em Lucimar da Educação e 11% no Paulo Melo. Considerando somente os candidatos atuais, Lucimar da Educação sai na frente com 48% de intenção de votos, enquanto Paulo Melo tem 20%.

Segundo a pesquisa, dos entrevistados que conhecem Lucimar da Educação, 64% acreditam que ela foi uma boa escolha da prefeita Manoela Peres, 55% acreditam que ela está preparada para a Prefeitura de Saquarema e 69% acreditam que ela representa bem o perfil da atual prefeita.

A pesquisa teve como objetivo mensurar a avaliação de governo e intenção de votos na cidade de Saquarema. Foram realizadas entrevistas pessoais, com abordagem face a face e aplicação de questionários estruturados a partir da coleta de dados, com uso de plataforma eletrônica. Todas as etapas da pesquisa foram executadas de acordo com as normas técnicas do ISO 20.252 e as validações foram realizadas em 3 etapas: auditoria dos áudios coletados, crítica e verificação vertical, crítica e verificação horizontal.