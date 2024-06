Prefeitura de Saquarema realiza cerimônia de encerramento de cursos profissionalizantes de Confeitaria e Auxiliar de Padaria - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema realiza cerimônia de encerramento de cursos profissionalizantes de Confeitaria e Auxiliar de PadariaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/06/2024 16:39

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, realizou na sexta-feira (7), na Carreta do Senai, baseada no Porto da Roça, a cerimônia de encerramento das turmas dos cursos de Confeitaria e Auxiliar de Padaria. Iniciados no dia 12 de março, os cursos são oferecidos pelo Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França, no bairro São Geraldo.

fotogaleria

Ao todo, trinta e dois alunos participaram dos cursos, que possuem carga horária total de 224 horas com certificação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN). Com a chancela destes importantes órgãos, muitos alunos já concluem os cursos e conseguem entrar no mercado de trabalho.“Temos oferecido diversos cursos nas áreas de construção civil, panificação, informática, mecânica, dentre outros. Mais de 11,3 mil alunos já se formaram em nossos centros de capacitação profissional. Tenho a certeza de que eles estão saindo daqui mais preparados e qualificados para disputar vagas e entrar no mercado de trabalho”, comemorou a prefeita Manoela Peres.De acordo com a direção do Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França, das atuais turmas de Auxiliar de Padaria e Confeitaria, seis alunos já estão empregados, colocando em prática o que aprenderam durante o período de estudos.