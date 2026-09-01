Prefeitura de Saquarema abre inscrições para a exposição literária 'Mar de Poesia' - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema abre inscrições para a exposição literária 'Mar de Poesia'Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 01/09/2026 19:00

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema , por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, está com inscrições abertas para a exposição literária “Mar de Poesia”. A iniciativa convida poetas moradores do município a transformarem a relação com o oceano em versos e compartilharem suas inspirações com a população.

Com o mar como tema central, o projeto busca valorizar a produção literária local e dar espaço à criatividade dos escritores de Saquarema. Para participar, é necessário enviar um poema autoral de até 500 caracteres.

Serão selecionados 20 poemas para integrar a exposição oficial “Mar de Poesia”. Todos os autores das obras selecionadas receberão certificado de participação.

As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 14 de setembro de 2026. Para participar, os interessados devem enviar um e-mail para cultura@saquarema.rj.gov.br, contendo nome completo, dados de contato e o poema autoral.

A participação é exclusiva para moradores de Saquarema. Em caso de dúvidas ou para obter mais informações, os interessados podem entrar em contato com a organização pelo WhatsApp (22) 99742-3893.